La Pasqua dei parmigiani | a tavola spesi 76 euro a famiglia
Durante la scorsa Pasqua, le famiglie parmigiane hanno speso in media 76 euro per il pranzo, con una media di sei persone presenti. Rispetto all’anno precedente, la spesa complessiva si è ridotta del 7%. I dati indicano una diminuzione dei costi rispetto alla Pasqua precedente, con le famiglie che hanno scelto di investire meno nelle celebrazioni familiari.
Una media di sei persone a tavola e una spesa di 76 euro a famiglia, in calo del 7% rispetto allo scorso anno. Sono i numeri spesi a tavola per Pasqua dalle famiglie parmigiane (ma in Italia in generale), secondo l'indagine ColdirettiIxè "La Pasqua 2026 degli italiani a tavola", diffusa in occasione della giornata dedicata nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia, con i piatti tradizionali delle diverse regioni preparati dai cuochi contadini. Un 17% ha scelto di mangiare fuori, tra ristoranti e agriturismo, mentre un 7% ha scommesso sul ritorno del bel tempo programmando un picnic all'aria aperta, mentre gli altri hanno deciso all'ultimo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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