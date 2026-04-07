La Pala Albergotti di Giorgio Vasari

Nella chiesa di Badia ad Arezzo si trovano due dipinti di rilievo sulla controfacciata. A destra del portone, affrescato da Bartolomeo della Gatta, si trova il volto del Santo San Lorenzo. Al centro, invece, è collocata la Pala Albergotti, attribuita a Giorgio Vasari, considerata tra le opere più pregiate presenti nella chiesa. Entrambe le opere sono visibili dall’interno dell’edificio e rappresentano esempi di grande valore artistico.

In realtà le considerazioni riportate qua e là dagli storici parlano di quest’ultima come di un lavoro oscuro, poco colorato, in sostanza di scarso valore.Prima di essere collocata nella sede attuale, la Pala vasariana fu appesa in alto, a destra del coro, in un luogo molto poco visitato e visibile; ma soprattutto l’opera risultava annerita (molto) da fumi e olii depositatasi in qualche centinaio di anni. Lì fu fotografata e lì non si riusciva a distinguere bene una figura dall’altra. Sono testimone diretto del fatto che prima di essere restaurata (studio Ricerca) nel 201011, venne appoggiata per qualche tempo nella navata destra a terra, dove io come tutti faticavo a vedere quale fosse la qualità del dipinto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

I° Festival Internazionale con Torneo di Scacchi dedicato a Giorgio VasariSi è svolto ad Arezzo il I° Festival Internazionale con torneo di scacchi dedicato a Giorgio Vasari.

Arezzo capitale degli scacchi: nasce il 1° Festival Internazionale “Città di Arezzo – Giorgio Vasari”Consiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana.