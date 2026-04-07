L'Iran ha dichiarato che reagirà prontamente a eventuali azioni considerate minacce o crimini di guerra da parte del governo statunitense, rispondendo alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti. Il paese ha precisato che non rimarrà inattivo di fronte a queste accuse, sottolineando la volontà di tutelare i propri interessi. La discussione si inserisce in un clima di tensione tra i due paesi, con dichiarazioni che aumentano la pressione internazionale.

L'Iran ha avvertito che non restera' "a guardare" di fronte a quelle che definisce minacce di "crimini di guerra" da parte del presidente statunitense Donald Trump. L'ambasciatore iraniano all'Onu, Amir-Saeid Iravani, intervenendo durante una sessione del Consiglio di Sicurezza sullo stretto di Hormuz, ha invitato la comunita' internazionale a reagire "prima che sia troppo tardi" e ha ribadito che Teheran esercitera' "senza esitazione" il proprio diritto all'autodifesa, adottando "misure immediate e proporzionate" in risposta a eventuali azioni statunitensi. Intanto Teheran ha comunicato al Pakistan di ritenere di essere in vantaggio e di disporre ancora di 15. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "La nostra reazione sarà immediata". Teheran risponde a Trump

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