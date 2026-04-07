La minaccia di Trump all' Iran che ha 80 anni di storia

Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato di bombardare l’Iran, un paese con circa 93 milioni di abitanti, affermando di volerlo riportare all’età della pietra. La dichiarazione ha suscitato attenzione e discussioni nel mondo, considerando la lunga storia delle tensioni tra le due nazioni. La frase è stata pronunciata in un contesto di crescente tensione tra Washington e Teheran, senza ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche.

La minaccia del presidente degli Stati Uniti di bombardare l’Iran, un paese di circa 93 milioni di abitanti, «riportandolo all’età della pietra», ha fatto scalpore. Ma per quanto suoni brutale, offensiva, feroce, quella frase di Trump non è affatto nuova. Fa parte di un repertorio “classico” nella retorica bellicosa degli Stati Uniti. Alcuni in America ricordano di averne sentito delle varianti sotto l’Amministrazione Bush, rivolta al regime dei talebani, alla vigilia dell’intervento in Afghanistan (dicembre 2001) per castigare i protettori del capo di Al Qaeda, Osama Bin Laden, regista dell’attacco dell’11 settembre. Ma l’origine è più antica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La minaccia di Trump all'Iran che ha 80 anni di storia Tredici Pietro ha infiammato il palco di Sanremo con un mocassino che ha 80 anni di storiaNella serata delle cover del Festival di Sanremo Tredici Pietro l'ha fatta grossa: è salito sul palco dell'Ariston - a sorpresa - con Gianni Morandi... Leggi anche: L’Iran ha piazzato mine nello Stretto di Hormuz, la minaccia e rabbia di Trump L'Iran conferma: “Ucciso Khamenei”. Trump: “Se reagiranno useremo forza mai vista” Temi più discussi: Usa fuori dalla Nato, la minaccia di Trump: assolutamente forse; La minaccia di Trump: L’Iran accetti il piano Usa o lo distruggo in una notte; Attesa per il discorso di Trump alla nazione dopo la minaccia di ritirarsi dalla Nato; Trump minaccia l'addio alla Nato: 'E' una tigre di carta'. La minaccia di Trump all'Iran che ha 80 anni di storiaLa minaccia del presidente degli Stati Uniti di bombardare l’Iran, un paese di circa 93 milioni di abitanti, «riportandolo all’età della pietra», ha fatto scalpore. Ma per quanto suoni brutale, offens ... corriere.it L’ultimatum di Trump all’Iran scade stanotte: ecco cosa può succedereO Teheran riapre lo Stretto di Hormuz o Washington bombarderà ponti, centrali elettriche e altre infrastrutture civili, con tutto ciò che ne consegue per la regione e l'economia globale. Ma non sono ... tpi.it La Stampa. . Donald Trump risponde alle critiche sulla sua salute mentale dopo il post in cui ha definito gli iraniani “pazzi bastardi”. Alla Casa Bianca respinge le critiche e ribalta il senso della polemica: sostiene che servirebbero più leader come lui e difende l - facebook.com facebook Durante la tradizionale Easter Egg Roll alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump scherza con bambine e bambini sul valore dei suoi autografi: “Io li firmo da solo e li rivendete su eBay a 25mila dollari”. Subito dopo, però, passa all’affondo contro Joe Bide x.com