Nel suo ultimo libro, l’autrice analizza le origini della lingua indoeuropea, descrivendone l’evoluzione attraverso i secoli. Viene esplorato il ruolo del DNA come testimonianza genetica di popolazioni antiche, di cui si conoscono solo alcuni frammenti. Ogni scoperta new entry permette di interpretare meglio le connessioni tra le lingue e le migrazioni delle popolazioni. La ricerca si concentra sui metodi per decifrare questi codici genetici e linguistici.

Il Dna è una biblioteca, di cui sappiamo leggere solo qualche pagina. Ogni tanto qualcuno scopre come tradurne una frase in più, e questa piccola “frase” può cambiare tutto. Nel 2021 David Reich dell’Università di Harvard con il suo team hanno scoperto il modo di interpretare il tratto genetico risalendo dalle ossa antiche. Così potevamo sapere il colore dei capelli, della pelle e degli occhi di esseri umani vissuti nella preistoria. Questi esami hanno dimostrato una teoria che i linguisti sostenevano da tempo, che le lingue (e i popoli) che parlavano latino, greco, inglese, norreno, sanscrito e persiano venivano tutti da un unico luogo da cui erano partiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘La madre delle lingue’, Laura Spinney ripercorre le strade di quell’antica lingua che chiamiamo indoeuropeo

Competenze linguistiche degli studenti italiani: l’ISTAT rileva livelli ancora insufficienti nelle lingue straniere, mentre cresce la presenza di alunni con lingua madre diversa dall’italianoL’ISTAT ha pubblicato il 27 gennaio il report sull’uso della lingua italiana, dei dialetti e delle lingue straniere riferito all’anno 2024.

“Mia madre alzava il volume della musica in macchina, mi faceva sentire le vibrazioni e mi traduceva le parole”: chi è Martina Romano, l’interprete che traduce le canzoni di Sanremo nella lingua dei segniMartina Romano, 32 anni, vercellese, sorda dall’età di due anni, dal 2020 interpreta in diretta le canzoni del Festival su RaiPlay in Lingua dei...