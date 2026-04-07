La legge regionale a favore dell' agricoltura contiene un regalo per cacciatori e cercatori di tartufi | l' accusa della Stazione ornitologica abruzzese

Una recente dichiarazione critica solleva dubbi sulla legge regionale dedicata al settore agricolo, sostenendo che al suo interno siano stati inseriti benefici per cacciatori e cercatori di tartufi. La Stazione ornitologica abruzzese ha commentato il provvedimento, evidenziando come alcune parti della normativa possano favorire attività di caccia e raccolta di funghi rispetto ad altri obiettivi dell’agricoltura. La questione ha suscitato attenzione tra gli operatori del settore e gli ambientalisti.

Sotto accusa il comma secondo cui strade e piste montane possano essere utilizzate anche da queste due categorie, purché in regola e nei periodi del calendari venatorio e di raccolta “La legge regionale per favorire l'agricoltura contiene un ‘regalino’ per cacciatori e raccoglitori di tartufi”. Questa l'accusa che arriva dalla Stazione ornitologica abruzzese, in merito alla legge “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, che ha ottenuto il via libera dell'assise lo scorso 24 marzo. “La Regione Abruzzo - spiega la Stazione ornitologica abruzzese - dal 2014, con una legge regionale (L.R. 32014) ha disciplinato l’utilizzo del patrimonio e delle risorse forestali, seppure ‘vanti’ un ritardo oramai ingiustificabile rispetto al regolamento attuativo della stessa normativa”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it La denuncia della Stazione ornitologica abruzzese: "Qualcuno dichiara guerra anche ai nidi di rondine"L'associazione ambientalista denuncia come stiano sparendo i nidi di rondine nel Pescarese a causa delle tecniche di costruzione dei nuovi edifici... Approvata la legge regionale sull'agricoltura sociale e stanziati 5,2 milioni di euro per il compartoIl vicepresidente della giunta regionale e assessore all’agricoltura, Emanuele Imprudente, commenta il via libera ai provvedimenti da parte... Argomenti più discussi: La legge regionale a favore dell'agricoltura contiene un regalo per cacciatori e cercatori di tartufi: l'accusa della Stazione ornitologica abruzzese; Aeroporti, ok in commissione alla legge regionale: ora il voto finale. Cosa prevede la riforma; Viabilità montana, la Stazione Ornitologica: Corsia preferenziale per cacciatori e tartufari; Navigabilità dei laghi: approvata la modifica alla legge regionale. Ecco la cartolina della stazione di Ariano Irpino #ArianoIrpino - facebook.com facebook Come sarà la nuova Linea 10 della #metronapoli Con questi render, ci immergiamo nelle stazioni della nuova linea: saranno 12 in totale lungo un tracciato di 14km, in grado di collegare in circa 20 minuti il centro di Napoli con la stazione AV di #Napoli-Afr x.com