Durante un intervento alla Camera, un esponente ha affermato che la guerra rappresenta una follia che coinvolge il mondo. Ha anche sottolineato che negli ultimi 75 anni l'applicazione degli accordi è sempre stata caratterizzata da una certa continuità, con particolare attenzione alla gestione delle basi militari statunitensi nel paese. Queste dichiarazioni sono state riportate in un contesto di discussione politica e legislativa.

"L'applicazione degli accordi è sempre stata caratterizzata da una coerente continuità in 75 anni". L'ha detto Guido Crosetto nella sua informativa alla Camera, tracciando una linea netta sulla gestione delle basi militari Usa in Italia. Un perimetro, quello dei trattati Nato e bilaterali che, secondo il ministro, nessun governo ha mai messo in discussione, né sul piano politico né su quello operativo e che continua a rappresentare "l'ossatura del sistema di sicurezza" del Paese. Nel dibattito sulle attività di Aviano e Sigonella, Crosetto ha richiamato dati che mostrano un andamento stabile negli anni, respingendo le accuse di discontinuità o di escalation recente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "La guerra una follia che ha preso il mondo". Il messaggio di Crosetto

Guerra in Iran, il ministro Crosetto preoccupato: «Non esiste limite alla follia»Il ministro della Difesa Guido Crosetto, in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, esterna il suo pensiero apertamente anti-guerra in Iran.

Follia nucleare e caos globale: l’allarme di Crosetto sul mondoIl ministro della Difesa Guido Crosetto descrive l’attuale instabilità globale come un fenomeno senza precedenti, sottolineando il rischio di una...

Temi più discussi: Iran, Crosetto: Il rischio di questo conflitto è la follia; CROSETTO: NOI COERENTI LA GUERRA UNA FOLLIA; Guerra in Iran, Crosetto: È la crisi più dura, non abbiamo imparato nulla da Hiroshima; Crosetto: Hiroshima non ha insegnato nulla. Nel giro di un mese molto potrebbe essere bloccato.

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Ministro #Crosetto, lei non ha risposto, ha dichiarato il default della politica. Voi addirittura avevate proposto il Nobel per la Pace a #Trump, oggi cercate disperatamente di smarcarvi. Nelle vostre dichiarazioni di impotenza politica ma quale patriottismo c’è #Ir x.com

Il "caso" Sigonella e l'uso delle basi militari in Italia, Crosetto rassicura: «Accordi con gli Usa sì ma non siamo in guerra» Il ministro ha ricordato gli oltre 75 anni di accordi con gli Stati Uniti. "Noi non siamo difesi dal coraggio ma dal rispetto delle istituzioni, della - facebook.com facebook