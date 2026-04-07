La guerra tra Russia e Ucraina sta mostrando come gli algoritmi siano diventati essenziali nella logistica militare. Un esperto ha affermato che l'autonomia tecnologica rappresenta la principale forma di difesa moderna. La discussione si focalizza sull'uso di sistemi automatizzati e intelligenza artificiale per coordinare le operazioni sul campo. La questione riguarda anche le implicazioni di questa evoluzione, che coinvolgono aspetti tecnici e strategici.

“L’autonomia è la tecnologia di difesa più incisiva di questo secolo”. A dichiararlo alla rivista specializzata IEEE Spectrum non è un generale in pensione, ma Yaroslav Azhnyuk, ex CEO californiano di nazionalità Ucraina tornato in patria per fondare startup militari (come The Fourth Law ) che producono moduli di IA per i droni di Kyiv. Le democrazie occidentali, tuttavia, sembrano non aver compreso la portata temporale e letale di questa rivoluzione. La conferma brutale è arrivata a maggio 2025 durante Hedgehog 2025, un’imponente esercitazione in Estonia nata per stressare e sovraccaricare le unità dell’Alleanza. Il risultato del wargame è stato molto pesante. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La guerra tra Russia e Ucraina, dove la vera logistica è quella degli algoritmi

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Cosa nasconde questa guerra tra Russia e Ucraina

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