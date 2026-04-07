La guerra psicotica

In Iran prosegue il conflitto senza che Russia e Cina abbiano ancora deciso di intervenire direttamente. Non ci sono segnali di un coinvolgimento militare da parte di questi due paesi, che sono alleati con l’Iran. La situazione rimane tesa, ma finora nessuna delle parti ha adottato misure concrete di intervento militare ufficiale. La situazione si sviluppa senza che siano stati annunciati interventi immediati da parte di Mosca o Pechino.

Ma Russia e Cina cosa aspettano a intervenire con forza nella guerra in Iran, che è loro alleato? Rino Comino via email Gentile lettore, se intende dire che scendano in guerra, non accadrà. E sa perché? Perché anche se la prima potenza mondiale è guidata da uno “psicotico (psychotic) che deve essere aiutato” (definizione di Jim McGovern) e che “ha iniziato la guerra perché è ignorante e non capisce” (Guardian), per fortuna a capo della seconda e terza potenza ci sono uomini sensati, Putin e Xi. Di Putin ho scritto più volte che fa la guerra in guanti bianchi, basti vedere le cifre: in Ucraina 13.500 morti civili dopo 4 anni, a Gaza 20.000 dopo 4 settimane. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Prima Guerra Mondiale. Uomini, Soldati, Vittime ed Eroi. I luoghi simbolo della Grande Guerra: il Cimitero Militare Italiano "Di qui non si passa" Tratto dallo straordinario profilo Facebook Ta Pum "Il cimitero italiano "Di qui non si passa" viene anche chiamato, e facebook