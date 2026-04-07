La guerra in Iran e la paura di rimanere a terra | l' aeroporto di Palermo resta operativo il carburante al momento non manca

A Palermo, l'aeroporto continua a funzionare normalmente, senza interruzioni nelle operazioni o carenze di carburante. In diverse altre strutture italiane, invece, sono state introdotte restrizioni sulla disponibilità di carburante per gli aerei, ma al momento questa situazione non coinvolge lo scalo palermitano. La situazione internazionale legata alla guerra in Iran ha alimentato timori di possibili ripercussioni sui voli, anche se attualmente il traffico aereo locale mantiene regolarità.

Tensioni internazionali e primi segnali di apprensione anche negli scali dell'isola, ma al Falcone Borsellino voli regolari e rifornimenti garantiti sotto costante monitoraggio Mentre in diversi aeroporti italiani scattano le prime limitazioni nella disponibilità di carburante per gli aerei, a Palermo la situazione resta sotto controllo e senza ripercussioni sui voli. A rassicurare è Gesap, che gestisce lo scalo Aeroporto Falcone Borsellino: “Al momento non si riscontrano criticità e l’operatività dei voli non ha subito alcuna conseguenza”. Negli ultimi giorni, a seguito delle tensioni legate alla guerra in Iran, si sono registrate difficoltà nella fornitura di carburante in diversi aeroporti italiani. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: L’aeroporto di Brindisi è senza carburante. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara. Sale l’allarme voli per la guerra in Iran

La guerra in Iran e la disponibilità di carburante per gli aerei: "A Palermo garantita l'operatività dei voli"Air Bp Italia, uno dei principali operatori ha infatti emesso un "notam", ovvero un bollettino aeronautico rivolto alle compagnie aeree, per...

Temi più discussi: Usa. Donald Trump e la guerra in Iran: nessuna exit strategy, crescono timori e costi; Le conseguenze (in)attese della guerra all'Iran; Guerra contro l’Iran, chi dice la verità?; Trump: Iran chiede cessate il fuoco, Teheran nega.

Guerra in Iran, la diretta | Mojtaba Khamenei in stato di incoscienza. Nuovi attacchi aerei su TeheranPer l’ambasciatore iraniano in Pakistan i colloqui di pace sarebbero in una fase critica. In caso di progressi l’ultimatum di Trump a Teheran potrebbe essere esteso ... milanofinanza.it

Iran, la guerra in diretta, oggi scade l’ultimatum di Trump: Distruzione totale se Teheran non accetta il piano, Media: Khamenei in fin di vitaLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi martedì 7 aprile: negoziati sempre più difficili tra le parti dopo la proposta ... fanpage.it

La minaccia del presidente degli Stati Uniti di bombardare l’Iran, un paese di circa 93 milioni di abitanti, «riportandolo all’età della pietra», ha fatto scalpore - facebook.com facebook

Mentre il conflitto in #Iran sconvolge i mercati petroliferi, le grandi compagnie occidentali stanno accelerando il ritorno in Africa, attratte da geologia promettente, tecnologie avanzate e condizioni contrattuali favorevoli. L'articolo di @marcoorioles x.com