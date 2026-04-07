La guerra in Iran e la disponibilità di carburante per gli aerei | A Palermo garantita l' operatività dei voli

All'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo non si registrano attualmente problemi riguardo alla disponibilità di carburante per gli aerei. Gesap ha comunicato che l'operatività dei voli nello scalo siciliano resta invariata e non ci sono state conseguenze sulla programmazione dei voli. La situazione viene monitorata costantemente per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni aeroportuali.

Air Bp Italia, uno dei principali operatori ha infatti emesso un "notam", ovvero un bollettino aeronautico rivolto alle compagnie aeree, per informarle che per i prossimi giorni, fino al 9 aprile, ci saranno delle limitazioni per il carburante negli aeroporti di Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia. La priorità nel rifornimento, ha spiegato la società che fa parte del colosso britannico Bp, sarà data ai voli ambulanza, ai voli di Stato e ai voli con durata superiore a 3 ore. Per tutti gli altri ci sarà una distribuzione contingentata. PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Restano solo tre nomi nella lista dei latitanti italiani più pericolosi: fra loro il killer di Cosa nostra Giovanni Motisi 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Caos voli, guerra del carburante: rifornimenti a rischio. Attesa oggi la nave con il cherosene per gli aereiAi distributori i prezzi di benzina e diesel sono continuati a salire anche a Pasqua e Pasquetta.

Guerra in Iran, da aprile carenze di carburante per aerei: “A rischio i voli a lungo a raggio”. Caro biglietti in arrivoLe vacanze e i viaggi di Pasqua potrebbero non essere immuni da ripercussioni legate alla guerra in Iran.

Temi più discussi: Usa. Donald Trump e la guerra in Iran: nessuna exit strategy, crescono timori e costi; Le conseguenze (in)attese della guerra all'Iran; Guerra contro l’Iran, chi dice la verità?; Trump: Iran chiede cessate il fuoco, Teheran nega.

Guerra in Iran, la diretta | Mojtaba Khamenei in stato di incoscienza. Nuovi attacchi aerei su TeheranPer l’ambasciatore iraniano in Pakistan i colloqui di pace sarebbero in una fase critica. In caso di progressi l’ultimatum di Trump a Teheran potrebbe essere esteso ... milanofinanza.it

Iran, la guerra in diretta, oggi scade l’ultimatum di Trump: Distruzione totale se Teheran non accetta il piano, Media: Khamenei in fin di vitaLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi martedì 7 aprile: negoziati sempre più difficili tra le parti dopo la proposta ... fanpage.it

Lo choc della guerra di Usa e Israele contro l’Iran non colpisce solo i consumatori. In un mondo governato dalla finanza, la guerra innesca crisi a catena, dai conti pubblici ai fondi d’investimento, mentre si accumulano sospetti di 'insider trading' sugli annunci d - facebook.com facebook

#Crosetto: situazione senza precedenti, non abbiamo imparato nulla #Iran x.com