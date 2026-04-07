A maggio 2025 è stato annunciato un piano straordinario da 1,2 milioni di euro per il diserbo nelle aree urbane. Tuttavia, nelle settimane successive, alcuni marciapiedi sono diventati quasi impossibili da percorrere a causa di piante e erbacce cresciute incontrollate. Sono stati riscontrati problemi nella gestione delle risorse, portando a una crescita eccessiva di vegetazione in alcune zone della città.

Marciapiedi trasformati in foreste amazzoniche. A maggio 2025 veniva sbandierato il ''piano straordinario'' da 1,2 milioni di euro per il diserbo: questi sono i risultati. Così vengono spesi i soldi dei palermitani? Chi sta monitorando il (non) lavoro di Reset? Dove sono finiti i consiglieri comunali? Paghiamo tasse e stipendi a consiglieri, uffici comunali e dirigenti delle partecipate per avere in cambio questo scempio. Mentre voi fate i comunicati stampa, noi camminiamo tra le erbacce, la munnizza e il degrado. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Olimpiadi Milano-Cortina, il giorno è arrivato. Presto capiremo se i 2 miliardi impiegati sono stati spesi bene‹ › 1 / 7 Milano - Scalo di Porta Romana, cantiere villaggio Olimpico ‹ › 2 / 7 Milano - Scalo di Porta Romana, cantiere villaggio Olimpico ‹ › 3 / 7...

Il CEO di MindsEye lancia l’accusa: sono stati spesi oltre 1 milione di euro per sabotare il giocoUn’accusa pesantissima scuote l’industria videoludica, visto che Mark Gerhard, co-CEO di Build a Rocket Boy, studio responsabile di MindsEye,...

Temi più discussi: La giungla sotto casa, come sono stati spesi i fondi per il diserbo? :: Segnalazione a Palermo; Fiat Grizzly 2026: Ufficiale il nome del nuovo SUV! Addio numeri, la gamma Fiat diventa uno Zoo; I segreti di dieta, fitness e cura della pelle di Coleen Rooney rivelati mentre la star afferma di sentirsi sistemata e felice all’idea di compiere 40 anni.

Comprare casa a Padova, la giungla con (poche) case in vendita: prezzi gonfiati, aste informali e notai «fantasma». «Qui si vende in mezz'ora»«Buongiorno, ho visto l’annuncio dell'appartamento con due camere, è possibile vederlo?». «Certo, le visite saranno in modalità open house». Le difficoltà per chi cerca casa cominciano dal lessico. corrieredelveneto.corriere.it

Raoul Bova, casa stile giungla urbana, vasca free-standing e la terrazza enormeRaoul Bova e Beatrice Arnera fanno sul serio. Il settimanale Chi li ha infatti sorpresi qualche settimana fa insieme mentre visitavano un appartamento nel cuore di Roma. Secondo la rivista Raoul e ... ilgazzettino.it

ESPULSIONI SOTTO SCACCO DELLE TOGHE Irregolari da tutelare, da rieducare, da tenersi... Se prima rimpatriare gli immigrati era difficile, ora una giungla di cavilli, e l'attivismo di chi sta dentro la Cassazione, lo rendono impossibile. Trovate cosa ho scoper - facebook.com facebook