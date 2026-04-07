La tradizionale Fiera dell’antiquariato programmata a Pissignano, nel comune di Campello sul Clitunno, è stata spostata a domenica 12. La manifestazione, prevista originariamente per il periodo pasquale, non si svolgerà durante le festività. La decisione di posticipare l’evento è stata comunicata nelle ore scorse. La fiera si terrà quindi una settimana più tardi rispetto alla data iniziale.

CAMPELLO SUL CLITUNNO A Pasqua niente Fiera dell’antiquariato di Pissignano, a Campello sul Clitunno. L’edizione del mese di aprile prevista come di consueto la prima domenica del mese è stata ufficialmente posticipata di una settimana per evitare la concomitanza con la Pasqua. La nuova data è dunque domenica 12 aprile 2026. La decisione è stata assunta direttamente dall’amministrazione comunale di Campello come atto di responsabilità verso la cittadinanza e i visitatori. La concomitanza tra la Pasqua, che ha richiamato come di consueto un massiccio afflusso turistico, e la fiera avrebbe determinato un sovraffollamento critico lungo l’arteria principale del borgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Fiera dell’antiquariato slitta a domenica 12

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