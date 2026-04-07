La Festa della Lettura 2026 trasforma il Municipio II di Roma in un grande laboratorio culturale

La Festa della Lettura 2026 si svolge nel Municipio II di Roma, che diventa un luogo di incontri, spettacoli e riflessioni per tre mesi. L’evento coinvolge diverse iniziative dedicate alla promozione della lettura e alla cultura, con appuntamenti che si tengono in vari spazi pubblici del territorio. La manifestazione mira a coinvolgere cittadini di tutte le età e a rafforzare il ruolo della lettura come elemento di aggregazione sociale.

Tre mesi di incontri, libri, spettacoli e riflessioni per trasformare il Municipio II in un grande laboratorio culturale diffuso. Torna anche quest’anno la Festa della Lettura, la manifestazione ideata e organizzata dall’associazione Il Talento di Roma, che fino al 30 giugno 2026 porterà la parola scritta e il confronto nei luoghi della quotidianità, dalle piazze ai mercati, dalle librerie agli istituti di cultura. Inserita nel calendario nazionale de Il Maggio dei Libri e realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Municipio II, l’iniziativa si conferma tra le più articolate degli ultimi anni. Il tema scelto per questa edizione, “Parole oltre ogni confine”, prende spunto dalla rilettura dell’Iliade, un’opera che continua a parlare al presente attraverso temi universali come guerra, identità, destino e umanità. 🔗 Leggi su Funweek.it Parole oltre ogni confine: a Roma torna la Festa della LetturaCosa: Terza edizione della Festa della Lettura 2026, intitolata “Parole oltre ogni confine”. Temi più discussi: Sito Istituzionale | Torna la Festa della Lettura del Municipio II; Roma. 'Festa della Lettura' del Secondo Municipio, tre mesi di eventi: 'l’Iliade torna a parlare al presente'; Parole oltre ogni confine: a Roma torna la Festa della Lettura; La Festa della Lettura 2026 trasforma il Municipio II di Roma in un grande laboratorio culturale. La Festa della Lettura 2026 trasforma il Municipio II di Roma in un grande laboratorio culturaleTre mesi di incontri, libri, spettacoli e riflessioni per trasformare il Municipio II in un grande laboratorio culturale diffuso. Torna anche quest’anno ... funweek.it Torna la Festa della Lettura, tutta la magia dei libri nel centro storico di GenovaGenova – Sette piazze per sette storie. Favole da ascoltare per i piccoli, speranze da condividere per i più grandi. I caruggi e le piazze del centro storico di Genova si trasformano in una biblioteca ... ilsecoloxix.it FESTA DELLA LETTURA - facebook.com facebook Enna: il Festival del Libro e della Lettura raccontato da chi c’era x.com