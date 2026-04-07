La famiglia del piccolo Domenico querela Oppido per diffamazione L'avvocato | 7 ipotesi di reato

La famiglia di un bambino deceduto dopo un trapianto di cuore ha presentato una querela contro un chirurgo specializzato in chirurgia cardiaca, accusandolo di aver diffamato, in un’intervista televisiva, una persona coinvolta nel caso. L’avvocato del nucleo familiare ha dichiarato che sono state avanzate sette ipotesi di reato. La querela segue le dichiarazioni rilasciate dal professionista durante una trasmissione televisiva.

La famiglia del bimbo morto dopo il trapianto di cuore querela il chirurgo Oppido per le parole a Mi manda Rai 3. 🔗 Leggi su Fanpage.it L’avvocato della famiglia del piccolo Domenico: “Pagliacciata il sit-in per Oppido al Monaldi”Sit-in al Monaldi a sostegno del cardiochirurgo Oppido, il legale della famiglia Caliendo: gesto doloroso dopo la morte del piccolo Domenico. L’avvocato della famiglia del piccolo Domenico: “Un pagliacciata il sit-in per Oppido al Monaldi”Sit-in al Monaldi a sostegno del cardiochirurgo Oppido, il legale della famiglia Caliendo: gesto doloroso dopo la morte del piccolo Domenico. Temi più discussi: Domenico morto a Napoli, la lettera e le accuse al Monaldi: Ignorano risarcimento; Bimbo Napoli, famiglia: da Monaldi silenzio su risarcimento. Ospedale: stiamo valutando; La famiglia di Domenico chiede al Monaldi 3 milioni di euro; Bambino col cuore bruciato, la famiglia di Domenico chiede al Monaldi un risarcimento di 3 milioni di euro. La famiglia del piccolo Domenico querela Oppido per diffamazione. L’avvocato: 7 ipotesi di reatoLa famiglia del bimbo morto dopo il trapianto di cuore querela il chirurgo Oppido per le parole a Mi manda Rai 3 ... fanpage.it Il caso del piccolo Domenico, la famiglia denuncia il cardiochirurgoL’avvocato Francesco Petruzzi ha depositato una querela per diffamazione a mezzo stampa in continuazione contro il cardiochirurgo Guido Oppido, a nome dei genitori del piccolo Domenico Caliendo, ... ilfattovesuviano.it Gli operatori di pace poeti disarmati e disarmanti di Domenico Pompili osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com Domani mattina si apre un possibile spiraglio per la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto a causa di un trapianto cardiaco fallito. Alle nove, l’avvocato Francesco Petruzzi incontrerà i legali dell’ospedale Monaldi per discutere un eventuale accordo - facebook.com facebook