Gli Stati Uniti hanno inviato un avvertimento all’Iran, mantenendo comunque una possibilità di negoziato aperta. La decisione si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra le due nazioni, con una comunicazione che suggerisce fermezza ma anche disponibilità al dialogo. Le autorità americane hanno ribadito le loro posizioni, mentre le risposte dall’altra parte sono ancora in fase di definizione. La situazione resta sotto stretta osservazione a livello internazionale.

Donald Trump ha confermato l’ultimatum all’Iran, lascia aperta la porta del negoziato, ma le condizioni sono le premesse per la chiusura della storia della rivoluzione islamica iniziata nel 1979 con Khomeini: stop al programma nucleare e consegna dell’uranio arricchito; via libera al passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz. Il primo punto, significa la rinuncia dei capi del regime alla bomba atomica, l’arma che hanno cercato di costruire per imporre il loro dominio sul Medio Oriente e puntare i missili su Israele (che ha distrutto Hamas e Hezbollah, gli alleati di Teheran); il secondo punto, l’apertura dello Stretto, è solo questione di tempo, perché gli Stati Uniti con la pressione dell’aviazione e la Cina con la fame di energia metteranno l’Iran di fronte al suo totale isolamento (non a caso ieri Trump ha lodato i Paesi del Golfo). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La dura lezione degli Stati Uniti in due scenari

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Stati Uniti, da Minneapolis la lezione della comunitàA Minneapolis, negli Stati Uniti, nonostante le tensioni legate alle politiche sull’immigrazione, emerge una comunità compatta e pacifista,...

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Temi più discussi: Raid notturni sull’Iran, almeno 25 morti. La guerra tra ultimatum e diplomazia; Iran: guerra, Usa preparano operazioni di terra, Iran denuncia negoziati paravento; Le implicazioni della guerra tra Israele e Iran, comunque vada a finire, non cambieranno soltanto l’equilibrio di potere in Medio Oriente, ma incideranno anche sull’equilibrio globale tra Cina, Russia e Stati Uniti. Maurizio Molinari spiega perché – Israele.net; ***S&P: se shock petrolio dura, inflazione euro sopra 5% e recessione tecnica a meta' anno.

La linea dura e i dubbi degli Stati UnitiIl primo anno del secondo mandato di Donald Trump ha segnato un cambiamento di fase, dentro e fuori gli Stati Uniti. Il movimento cresciuto sulle critiche alla globalizzazione e all'interventismo ... ilmessaggero.it

Il Senato degli Stati Uniti approva la legge per porre fine allo shutdownIl voto finale del Senato, 60-40, ha sbloccato la situazione di stallo che durava da sei settimane. I democratici avevano chiesto ai repubblicani di trovare un accordo con loro per estendere i crediti ... it.euronews.com

Iran resiste, negoziati sotto minacce Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran dura da circa 40 giorni, dall’inizio il 28 febbraio. Il 6 aprile, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rilasciato dichiarazioni in merito al conflitto con l'Iran in due discorsi pubblici c - facebook.com facebook

Nell’ultimo mese tre docenti universitari sono stati sospesi negli Stati Uniti, rimossi dai loro incarichi o licenziati dopo aver espresso posizioni critiche sulle azioni congiunte di Stati Uniti e Israele in Medio Oriente. Il caso più recente è quello di Aria Fani, profess x.com