In una parola La rubrica settimanale su linguaggio e società. A cura di Alberto Leiss Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Siamo capaci – un plurale vagamente riferito all’intera umanità – di tornare in girotondo sulla Luna, di sapere quasi tutto cliccando sui siti di IA, e poi investiamo centinaia di... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La deriva e la ricerca di un timone

Fondazione Humanitas per la Ricerca: successo per la seconda edizione della cena ambassador dedicata alla ricerca esofago-gastricaSi è svolta al Grand Hotel Villa Torretta di Milano, la seconda edizione dell’evento ambassador promosso da Fondazione della Frera “A cena con la...

William al timone: la coppia reale in missione sul TamigiIl 12 marzo, il Principe William ha preso il timone di una scialuppa della Royal National Lifeboat Institution lungo il fiume Tamigi.

BATTLEFIELD 6: LA FINE DI OGNI SPERANZA

Argomenti più discussi: Contratto Istruzione e Ricerca 2025-2027: CGIL e FLC CGIL firmano la pre-intesa; 27-28 marzo 2026 tutti a Roma: la FLC CGIL si mobilita con la rete No Kings Contro i re e le loro guerre; ? Il lago è troppo agitato: capovolta una barca a vela, windsurfisti alla deriva; Contratto del comparto istruzione e ricerca: aumenti medi del 5.9%.

Vandalismo in stazione a Parma: Futuro Nazionale critica la "deriva educativa e sociale" e chiede interventi immediati facebook