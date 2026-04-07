La Corrida di Fumane

Il 25 aprile alle 20:45, nel teatro parrocchiale di Fumane, si terrà uno spettacolo intitolato

Se vuoi passare una serata spensierata e divertirti a teatro, ti aspettiamo a Fumane (VR) per la Corrida il 25 aprile alle 20:45 presso il teatro parrocchiale. Talenti in sfida, pronti a conquistare il pubblico e a guadagnarsi il vostro voto! Uno spettacolo per tutti, un divertimento per ognuno. Ballo, canto, magia, cabaret.e molto altro ancora, per far sorridere, stupire e divertire grandi e piccini! Vi aspettiamo numerosi, ricordandovi di prenotare il vostro posto per tempo via WhatsApp al numero: 380 3295 338. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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