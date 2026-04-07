La consegna a Livorno inseguiti fino a Pisa | avevano 5 chili di hashish in macchina

Due uomini di nazionalità tunisina sono stati arrestati a Livorno con l'accusa di traffico di droga dopo una lunga fuga a bordo di un veicolo. Durante un'operazione dei militari del Nucleo Investigativo, la polizia ha intercettato e inseguito i sospetti fino a Pisa, dove sono stati fermati. Nel veicolo sono stati trovati circa cinque chili di hashish, che sono stati sequestrati. L'indagine, iniziata a Livorno, si è conclusa con l'arresto dei due uomini.

I Carabinieri in servizio hanno notato il movimento sospetto di una Mercedes e la consegna di una busta. Hanno quindi inseguito il mezzo fino al Cep, procedendo poi al controllo. Due gli arrestati I due uomini, di 24 e 30 anni, erano a bordo di una Mercedes e si aggiravano apparentemente senza una meta precisa in orario serale nella zona industriale di Livorno. Sono stati notati da una pattuglia di militari in abiti civili, durante un servizio in incognito contro il traffico di stupefacenti: i movimenti dell'auto hanno convinto gli operatori ha monitorarla a vista. Il mezzo, dopo aver imboccato via dell'Artigianato, si è fermata al fianco di un altro veicolo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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