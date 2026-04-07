La Charta Oecumenica un testo un processo un sogno

Recentemente si è svolto un incontro dedicato alla Charta Oecumenica, un documento che mira a rafforzare la collaborazione tra le diverse confessioni cristiane e a promuovere il dialogo tra le religioni. La discussione ha coinvolto rappresentanti di varie comunità religiose, concentrandosi sui contenuti della carta e sulle iniziative pratiche da adottare. L’evento ha sottolineato l’importanza di un impegno condiviso per favorire la comprensione reciproca e la cooperazione religiosa.

Incontro di rilievo sulla Charta Oecumenica: un modello per rafforzare la coesione tra le confessioni cristiane e promuovere il dialogo interreligioso. A Galatina, con il Patrocinio del Comune di Galatina, presso la Sala Pollio della Chiesa di San Biagio martedì 14 aprile alle ore 19:00 l’Ufficio Ecumenico della Diocesi di Otranto e il Centro Ecumenico Oikos “p. A. Lundin” si uniscono per annunciare un importante incontro dedicato alla Charta Oecumenica, documento fondamentale che promuove l’unità e la collaborazione tra le comunità cristiane. L’obiettivo dell’incontro è discutere e condividere le strategie per rafforzare ulteriormente la coesione tra le diverse confessioni cristiane, ispirandosi ai principi di fratellanza, rispetto e collaborazione contenuti nella Charta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it "Charta" di e con Bernardo Casertano per la prima volta a Napoli, a Galleria ToledoDa venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026, arriva per la prima volta a Napoli, a Galleria Toledo in via Concezione a Montecalvario, 34, diretta da... Rivoluzione negli atenei. Con la Magna Charta unì 400 rettori dal mondoLe celebrazioni dei novecento anni della fondazione dell’Alma Mater, avvenuta nel 1088, aperte dal rettore Fabio Roversi-Monaco, non solo... La Charta Oecumenica, un testo, un processo, un sognoIncontro di rilievo sulla Charta Oecumenica: un modello per rafforzare la coesione tra le confessioni cristiane e promuovere il dialogo interreligioso. A Galatina, con il Patrocinio del Comune di Gala ... lecceprima.it Charta Oecumenica, la bozza del testo online per una prima consultazioneRoma , giovedì, 12. settembre, 2024 16:00 (ACI Stampa). È un testo che guarda molto agli impegni concreti, e che si costruisce a partire dalle critiche al testo originario del 2001. In vista ... acistampa.com