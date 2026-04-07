La bomba atomica su Roma | il piano segreto mai realizzato

Da funweek.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Guerra Fredda sono stati elaborati vari piani militari, tra cui uno segreto che prevedeva l’uso di bomba atomica su Roma. Questo progetto non è mai stato attuato e rimane nel file delle operazioni non realizzate. La pianificazione si inserisce in un quadro di strategie militari adottate dai governi dell’epoca, spesso mantenute riservate e mai messe in atto.

Nel corso della Guerra Fredda il mondo ha assistito a scenari militari che oggi appaiono quasi incredibili. Tra questi, uno dei più inquietanti riguarda la Città Eterna. Per anni rimase nascosto nei documenti delle strategie militari delle grandi potenze e solo decenni dopo venne reso pubblico. Si tratta di un piano che prevedeva l’uso della bomba atomica su Roma, un’ipotesi che avrebbe potuto cambiare radicalmente la storia della città, dell’Italia e dell’Europa. LEGGI ANCHE: Fondazione ICA Milano, tre mostre tra memoria, cicli e scultura Il piano nucleare del Patto di Varsavia e la possibilità di una bomba atomica su Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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