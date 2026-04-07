L’Ucraina ha intensificato le azioni oltre i confini russi, colpendo obiettivi che compromettono anche la capacità di esportare petrolio. Questa escalation mira a mettere sotto pressione la Russia non solo sul fronte militare, ma anche su quello economico e logistico. Le operazioni si concentrano in aree strategiche, con l’obiettivo di limitare le risorse che il paese può utilizzare per sostenere lo sforzo bellico.

L’Ucraina alza il livello dello scontro e porta la guerra sempre più in profondità nel territorio russo. Secondo l’ultimo report dell’Institute for the Study of War, nella notte tra il 5 e il 6 aprile le forze ucraine hanno colpito il terminal petrolifero di Sheskharis, vicino al porto di Novorossiysk, uno dei principali hub per l’export energetico russo sul Mar Nero. Le immagini geolocalizzate e i dati satellitari confermano incendi estesi nell’area dei moli per petroliere, mentre fonti industriali citate da Reuters indicano danni alla banchina principale utilizzata dalla compagnia statale Transneft. Non si tratta, dunque, di un attacco simbolico: nel mirino è finita direttamente la capacità russa di esportare petrolio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Kyjiv colpisce la capacità russa di esportare petrolio, non solo di produrlo

Guerra in Ucraina, Kiev colpisce fabbrica di missili russaNella notte tra venerdì e sabato, l’Ucraina ha colpito un sito industriale in territorio russo, vicino alla città di Votkinsk.

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