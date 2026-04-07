Un tecnico che ha lanciato il calciatore tra i professionisti ha commentato il suo stile di gioco, paragonandolo a due noti allenatori. Ha spiegato che, quando si concentra sulla porta, non fornisce molti assist, ma tende a segnare rapidamente nei secondi successivi. La valutazione di un osservatore esperto si unisce così alle analisi sul rendimento del giocatore, che attualmente veste la maglia di una squadra di Serie A.

Tutto è bene quel che finisce bene. Il matrimonio tra Andrej Kostic e il Milan è stato finalmente celebrato, seppur con qualche mese di ritardo. Con buona pace di chi ha provato a opporsi, come il vicepresidente del Partizan Belgrado, Pedrag Mijatovic. Il tallone d’Achille della squadra di Allegri in questa stagione è stato sicuramente l’attacco, che sarà sotto la lente d’ingrandimento durante la prossima estate. Nel frattempo il primo colpo è stato messo a segno: Kostic, centravanti diciannovenne acquistato dal Partizan, dove si era trasferito la scorsa estate. Nato e cresciuto a Podgorica, Montenegro, ha vinto il campionato nella sua prima vera stagione da professionista con il Buducnost, la squadra della sua città natale, risultando spesso decisivo da subentrato, come racconta il suo ex allenatore del Buducnost, Ivan Brnovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Kostic? Un mix tra Inzaghi e Solskjaer: il Milan ha fatto un affare"

Caos Partizan Belgrado sull’affare Kostic: il Milan rischia? Ecco la veritàDomenica il Milan ha accolto a Milano il giovane attaccante Kostic che si appresta a diventare il primo colpo del calciomercato estivo rossonero.

Leggi anche: Milan chiude l’affare per l’attaccante Kostic del Partizan: tutti i dettagli.