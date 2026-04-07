Kneecap | rap ribellione e Michael Fassbender tra i rave di Belfast

Il biopic Kneecap, disponibile in esclusiva su MYmovies ONE, ripercorre gli anni ’90 a Belfast attraverso la storia di un gruppo rap emergente. Il film presenta scene di rave e momenti di ribellione, accompagnati dalla presenza dell’attore Michael Fassbender. La narrazione si concentra sulla formazione del gruppo e sul contesto sociale di quegli anni, offrendo uno sguardo diretto sulla scena musicale e culturale della città.

Il biopic Kneecap sbarca in esclusiva streaming su MYmovies ONE, portando gli spettatori nel cuore pulsante della Belfast degli anni ’90 attraverso il racconto della nascita di un gruppo rap. L’opera si focalizza sul legame tra due giovani ventenni, Naoise e Liam, profondamente legati alle proprie radici. Il loro rapporto con la lingua irlandese è stato mediato da Arlo, padre di Naoise ed ex militante dell’Ira, che per lungo tempo è stato considerato defunto mentre in realtà viveva in clandestinità. La svolta narrativa avviene durante un rave party, dove l’arresto di Liam permette l’incontro con JJ Ó Dochartaigh. Quest’ultimo, un docente di... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kneecap: rap, ribellione e Michael Fassbender tra i rave di Belfast Alien Romulus 2: Michael Fassbender è la causa delle tensioni tra Fede Álvarez e Ridley Scott?Secondo nuove indiscrezioni, il regista di Alien: Romulus avrebbe abbandonato il sequel a seguito di uno scontro creativo con Ridley Scott su legame... Michael Fassbender elegantissimo nella prima immagine di Kennedy, nuova serie NetflixNella serie, che è una sorta di risposta americana a The Crown, l'attore britannico interpreta il patriarca della famiglia e padre di JFK, Joe... KNEECAP le film (il faut le voir) Si parla di: Kneecap, un film dall’energia travolgente che ti porta nell’Irlanda del Nord degli anni ‘90. Kneecap, un film dall’energia travolgente che ti porta nell’Irlanda del Nord degli anni ‘90Un biopic musicale atipico che è diventato un autentico caso cinematografico. Con Michael Fassbender. Ora in esclusiva streaming sulla piattaforma di MYmovies. repubblica.it Kneecap: Michael Fassbender torna a parlare il suo irlandese nel trailer del film sul celebre gruppo rapSi intitola Kneecap il biopic dedicato alla band dell'Irlanda del Nord che canta in gaelico. Molto amato al Sundance Film Festival, il film è interpretato anche da Michael Fassbender, originario di ... comingsoon.it