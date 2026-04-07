Il centrocampista tedesco ha commentato che senza la partecipazione dell’Italia, il torneo mondiale perde rilevanza. Dopo aver visto gli azzurri mancare la qualificazione ai prossimi Mondiali, Kimmich ha affermato che questa assenza diminuisce l’interesse generale per la competizione. La squadra italiana aveva concluso le proprie qualificazioni senza riuscire a superare i play-off, rendendo ufficiale la loro esclusione dalla fase finale del torneo.

Joshua Kimmich esprime rammarico per l’assenza dell’Italia al Mondiale 2026, nonostante il recente fallimento dei play-off. Il centrocampista del Bayern Munich ha commentato la situazione del calcio azzurro in occasione di un intervento mediatico. Il calciatore tedesco ha manifestato il proprio dispiacere per l’esclusione della nazionale italiana, sottolineando come sarebbe stato un valore aggiunto vedere i giocatori del Bel Paese impegnati nella competizione mondiale. Kimmich ha riconosciuto l’eccellenza degli atleti italiani e la grandezza della nazione, definendola un paese straordinario. L’analisi del tedesco si è spostata poi sui successi storici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kimmich shock per l’Italia: “Senza gli Azzurri il Mondiale è meno

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