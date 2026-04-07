Il centrocampista del Bayern Monaco ha messo in guardia sulla sfida in programma contro il Real Madrid, sottolineando il livello di difficoltà della partita prevista al Santiago Bernabéu. Ha evidenziato come il stadio sia un ambiente particolare, che può influenzare l’andamento del match. Kimmich ha anche parlato della qualità della squadra avversaria, invitando i compagni a prepararsi al meglio per affrontare questa occasione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Joshua Kimmich, il talentuoso centrocampista del Bayern Monaco, ha recentemente espresso il suo entusiasmo riguardo al leggendario stadio del Real Madrid, il Santiago Bernabeu. In vista della cruciale partita di andata dei quarti di finale di Champions League, Kimmich ha elogiato l’atmosfera unica che caratterizza questo tempio del calcio, sottolineando l’importanza di giocare in un ambiente così carico di storia e tradizione. Il Santiago Bernabeu, che ha ospitato innumerevoli partite storiche e feste calcistiche, è una vera e propria icona per gli appassionati di calcio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Kimmich avverte il Bayern: attenzione al pericolo Madrid al Santiago Bernabéu.

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