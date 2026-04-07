Khamenei jr è incosciente e in gravi condizioni Il Times scodella la bomba

Secondo quanto riportato dal quotidiano 'The Times', Mojtaba Khamenei, figlio della Guida suprema dell'Iran, si troverebbe in condizioni di incoscienza e sarebbe ricoverato nella città di Qom. La notizia ha suscitato attenzione tra gli osservatori, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali sulle sue condizioni di salute. La vicenda si colloca in un contesto di grande attualità politica e religiosa nel paese.

Mojtaba Khamenei, Guida suprema dell'Iran, sarebbe privo di sensi e in cura nella città di Qom. Lo riporta il 'The Times'. Secondo quanto riferito da un memorandum diplomatico basato su valutazioni dell'intelligence di Israele e Stati Uniti Mojtaba Khamenei si troverebbe in stato di incoscienza e in "gravi condizioni che non gli consentono di partecipare ad alcuna decisione del regime". Il documento, secondo il Times, sostiene inoltre che le agenzie di intelligence israeliane e statunitensi sarebbero da tempo a conoscenza delle condizioni di salute di Khamenei, che ha preso il posto del padre come Guida Suprema. E proprio nelle scorse ore è arrivato un nuovo messaggio della Guida iraniana, che parla per esprimere le proprie condoglianze per la morte del capo dell'intelligence dei Pasdaran, Majid Khademi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Khamenei jr è incosciente e in gravi condizioni. Il Times scodella la bomba Leggi anche: Iran, media: "Mojtaba Khamenei ricoverato a Qom in gravi condizioni" - Diretta Perù, è esplosa una bomba in una discoteca: 40 feriti, 5 persone in gravi condizioniSi è verificato un attacco esplosivo nella discoteca Dalí di Trujillo, in Perù, durante il concerto degli Amor Rebelde.