Kanye West ha raggiunto la top ten della classifica Billboard 200 con il suo nuovo album intitolato

Bully di Kanye West irrompe nella top ten della Billboard 200, dominata per la seconda settimana consecutiva dai BTS con Arirang. Il dodicesimo lavoro in studio del rapper diventa il suo quattordicesimo album a raggiungere la top ten. Debutta con 152.000 unità di album equivalenti, di cui 56.000 vendute. È una performance sorprendentemente forte considerando il suo incitamento all’odio negli ultimi anni. Al tempo stesso, si interrompe, la sua serie di album da solista al primo posto, che ha visto la maggior parte dei suoi dischi raggiungere la vetta, eccetto The College Dropout del 2004, che debuuttava #2. ( Donda 2, il suo penultimo album, è stato ritenuto non idoneo a entrare in classifica in conformità con le linee guida di inserimento nella classifica Billboard. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kanye West debutta nella top ten di Billboard con il nuovo album “Bully”

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La presenza di Kanye West come headliner del Wireless Festival di Londra – proprio come qui da noi – ha acceso lo scontro politico anche nel Regno Unito. È stato il primo ministro Keir Starmer ad esprimere la propria «profonda preoccupazione» per la parte - facebook.com facebook