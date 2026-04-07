Kane esorta il Bayern a fare lo stesso la prossima settimana poiché Arbeloa afferma che Neuer era MVP

Il giocatore del Bayern ha invitato la squadra a riproporre lo stesso rendimento nella partita della prossima settimana. Nel frattempo, un ex calciatore ha dichiarato che il portiere della squadra avversaria è stato il migliore in campo durante l’ultima sfida. La partita si è conclusa con il commento di Arbeloa, che ha esaltato le prestazioni dell’estremo difensore. La discussione si concentra ora sull’anticipo della prossima gara e sulle possibili strategie delle due squadre.

2026-04-07 23:47:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Harry Kane ha esortato il Bayern Monaco a ripetere la stessa prestazione nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League la prossima settimana dopo aver battuto il Real Madrid 2-1 al Bernabeu. Il Bayern torna in vantaggio all’Allianz Arena dopo aver messo a segno un’andata dei quarti di finale pulsante che ha visto Kane segnare il gol decisivo. L’attaccante inglese ha raddoppiato il vantaggio dopo 20 secondi del secondo tempo dopo il primo gol di Luis Diaz ed è stato dominante per gran parte della partita, ma il Real Madrid si è ripreso e ha recuperato un gol con Kylian Mbappe per mantenere vivo il pareggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Kane esorta il Bayern a “fare lo stesso la prossima settimana” poiché Arbeloa afferma che Neuer era “MVP” LIVE Alle 21 Atalanta-Bayern: Palladino con Samardzic. Bayern senza Neuer, in dubbio anche KaneL'inglese rappresenta il grande dubbio di giornata: ha fastidio al polpaccio e potrebbe partire dalla panchina, eventualità che porterebbe Gnabry a... Leggi anche: Bayern Monaco, Eberl a ruota libera: «Ecco quale sarà il futuro di Kane, Neuer e Kompany». Annunci del ds che non lasciano più dubbi! Real Madrid - Bayern München 1-2: Bayern in vantaggio con Díaz e KaneIl Bayern conquista la sua prima vittoria contro il Real Madrid dopo 10 tentativi e si aggiudica la gara di andata dei quarti di finale di Champions League. it.uefa.com Super Bayern al Bernabeu! Real Madrid battuto 2-1: Olise incanta, Luis Diaz e Kane decidonoTremendo l’uno-due del Bayern che in avvio di secondo tempo ha trovato anche il raddoppio. Ancora una volta protagonista l’ispirato Olise che dopo una bella iniziativa a destra è riuscito a servire ... fanpage.it