Juventus Women tutti gli impegni delle giocatrici bianconere impegnate in Nazionale durante la sosta

Durante la pausa di aprile, alcune giocatrici della squadra femminile sono state impegnate con le rispettive nazionali. Sono stati programmati diversi incontri ufficiali e allenamenti, che coinvolgono le atlete in rappresentanza delle loro nazionali. La partecipazione riguarda partite di qualificazione e amichevoli internazionali, con le giocatrici che si sono trasferite in diverse nazioni per le rispettive convocazioni. La squadra ha seguito con attenzione gli impegni delle proprie atlete durante questa fase.

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