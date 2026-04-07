Juventus Spalletti sulla crisi della Nazionale Credete di più nei giovani

L’ex allenatore ha commentato la recente crisi della Nazionale italiana, evidenziando le difficoltà di questa fase e sottolineando l’importanza di puntare sui giovani per il futuro. Ha ricordato l’eliminazione dai mondiali, descrivendola come un trauma difficile da superare, e ha espresso la speranza che le scelte tecniche possano cambiare rotta. Le sue parole sono arrivate in un momento di riflessione sul percorso della selezione nazionale.

Riflessioni sulla Nazionale e ricette per il futuro secondo Spalletti Spalletti è tornato con amarezza sulla crisi dell’Italia, ripensando al trauma dell’eliminazione mondiale vissuta da Gattuso. “Io l’ho vissuta malissimo. Giuro che quando è finita la partita mi sono immaginato di essere Gattuso, cui è andato il mio primo pensiero L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti sulla crisi della Nazionale “Credete di più nei giovani” Leggi anche: Juventus, la crisi è più profonda di una sconfitta: il momento più delicato dell’era Spalletti Juventus, Spalletti post Atalanta “Più bravi loro nei momenti chiave”Una brutta sconfitta Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato nel post partita di Atalanta-Juventus della sconfitta per 3-0 subita a... Crisi Italia, la proposta di Spalletti: Da regolamento un Under 19 sempre in campo in tutte le squadre si Serie AI bianconeri battono 2-0 il Genoa nella 31ª giornata della Serie A 2025/26 e al termine della partita allo Stadium il tecnico toscano si è soffermato anche sulla sconfitta della Bosnia in Italia e la ... calciomercato.com Juventus-Genoa, Spalletti: Dopo 6 mesi ancora non so cos'è la mia squadra'Talenti in Italia ce ne sono e ne nasceranno sempre. Ho sofferto l'esonero, mi sono quasi nascosto dal dispiacere' ... sport.sky.it