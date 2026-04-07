Dopo la partita tra Juventus e Genoa, l’allenatore del Genoa ha espresso insoddisfazione per la ripresa della sua squadra. Pur avendo ottenuto la vittoria, ha criticato il secondo tempo, affermando che la sua squadra ha rischiato e giocato male nella fase conclusiva. Non sono state fatte altre dichiarazioni o commenti sul risultato complessivo, limitandosi alle valutazioni sulla prestazione nel secondo tempo.

Luciano Spalletti ha commentato la prestazione della Juventus contro il Genoa. Nonostante la vittoria, il tecnico ha bacchettato i suoi per il brutto secondo tempo. Spalletti bacchetta la Juve. Il tecnico della Juventus ha iniziato il suo intervento commentando il traguardo delle trecento vittorie nel massimo campionato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti non è contento “Secondo tempo male, abbiamo rischiato”

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