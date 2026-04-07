Juventus | sondaggio concreto per Nunez

La Juventus sta portando avanti un’indagine di mercato per valutare l’acquisto di un attaccante durante la sessione estiva del 2026. La società sta analizzando diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo, senza ancora aver preso decisioni definitive. L’interesse si concentra su un calciatore che gioca in un’altra squadra, con un sondaggio in corso per capire la disponibilità e le condizioni.