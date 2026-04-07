Juventus | sondaggio concreto per Nunez
La Juventus sta portando avanti un’indagine di mercato per valutare l’acquisto di un attaccante durante la sessione estiva del 2026. La società sta analizzando diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo, senza ancora aver preso decisioni definitive. L’interesse si concentra su un calciatore che gioca in un’altra squadra, con un sondaggio in corso per capire la disponibilità e le condizioni.
La Juventus continua a lavorare sottotraccia sul mercato estivo 2026, alla ricerca di opportunità per rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi monitorati con attenzione c’è quello di Darwin Nunez, l’attaccante uruguaiano attualmente in forza all’ Al-Hilal. Secondo quanto riportato, i bianconeri hanno effettuato un sondaggio ufficiale nei confronti del club L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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