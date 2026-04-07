Juventus | preoccupazione doppia

La Juventus ha concluso la partita contro il Genoa con una vittoria per 2-0, ottenendo tre punti in classifica. Tuttavia, subito dopo il match sono stati comunicati due nuovi infortuni tra i calciatori della squadra. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e lo staff, considerando le assenze che potrebbero influenzare le prossime partite. La società non ha ancora fornito dettagli specifici sulle condizioni dei giocatori coinvolti.

La Juventus ha archiviato la sfida contro il Genoa con una vittoria per 2-0, ma la gioia per i tre punti è stata subito offuscata da due nuovi infortuni. Durante la partita di Pasquetta, sia Dusan Vlahovic che Mattia Perin hanno accusato fastidi muscolari al polpaccio, costringendo la dirigenza bianconera L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: preoccupazione doppia Juventus: nuova preoccupazione per VlahovicLa vittoria della Juventus contro il Genoa doveva essere una serata da incorniciare, con tre punti importanti in Serie A e un passo avanti nella... Ansia Kalulu in casa Juventus, preoccupazione per i tifosi bianconeriUna delle note maggiormente positive di questa prima parte di stagione in casa Juventus è rappresentata dalle prestazioni fornite da Pierre Kalulu... Juve, Spalletti su Vlahovic e Perin: C'è preoccupazioneMattia Perin è stato costretto ad uscire per infortunio, Dusan Vlahovic doveva entrare in campo ma ha dato forfait all'ultimo momento. Luciano Spalletti ha parlato anche delle loro situazioni ... fantacalcio.it Infortunati Juventus | C’è preoccupazione: allarme di Spalletti su Vlahovic e Perin!Infortunati Juventus - Nel post partita di Juventus-Genoa, Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Qui ... fantamaster.it