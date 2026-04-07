Juventus | nuova preoccupazione per Vlahovic

La partita tra la Juventus e il Genoa si è conclusa con una vittoria della squadra bianconera, che ha conquistato tre punti in campionato. Tuttavia, durante l'incontro, l’attaccante Vlahovic ha subito un infortunio e ha abbandonato il campo in modo anticipato. La società non ha ancora comunicato dettagli ufficiali sulle sue condizioni. La squadra si prepara ora a valutare l’entità del problema e le eventuali conseguenze per le prossime partite.

La vittoria della Juventus contro il Genoa doveva essere una serata da incorniciare, con tre punti importanti in Serie A e un passo avanti nella corsa per i primi posti. Invece, per i bianconeri è arrivata una nuova preoccupazione: Dusan Vlahovic si è fermato di nuovo. Un fastidio fisico emerso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: nuova preoccupazione per Vlahovic Ansia Kalulu in casa Juventus, preoccupazione per i tifosi bianconeriUna delle note maggiormente positive di questa prima parte di stagione in casa Juventus è rappresentata dalle prestazioni fornite da Pierre Kalulu... Juventus: Vlahovic rinnoverà?Con il mercato invernale ormai archiviato senza un nuovo centravanti, la Juventus si proietta verso la seconda parte di stagione con un occhio al... La standing ovation per Vlahovic Temi più discussi: Spalletti: Dopo 6 mesi ancora non so cos'è la mia Juve. Nazionale? Un U19 titolare in ogni squadra di A; Juve a due facce, la preoccupazione di Spalletti: Ecco cosa non ho ancora capito in 6/7 mesi...; Juventus-Genoa | De Rossi a DAZN: Salvezza? Mio livello di preoccupazione è sempre alto; Spalletti: Non ho ancora capito con che Juve ho a che fare dopo 7 mesi. E sull’Italia... Infortunio Vlahovic, Juve in apprensione dopo il problema nel riscaldamento: oggi gli esami! Cosa filtra sulla sua presenza contro l’AtalantaInfortunio Vlahovic, Juve in apprensione dopo il problema nel riscaldamento: oggi gli esami! Cosa filtra sulla sua presenza contro l'Atalanta ... calcionews24.com Juve, Spalletti su Vlahovic e Perin: C'è preoccupazioneMattia Perin è stato costretto ad uscire per infortunio, Dusan Vlahovic doveva entrare in campo ma ha dato forfait all'ultimo momento. Luciano Spalletti ha parlato anche delle loro situazioni ... fantacalcio.it Antonio #Conte esce allo scoperto Queste le parole dell’attuale allenatore del #Napoli, che replica così alle voci che lo rivorrebbero sulla panchina della Nazionale L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook Nunez guadagna troppo per le attuali casse della Juventus. Solo se si riducesse l'ingaggio, potrebbe esserci una possibilità. x.com