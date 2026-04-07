Juventus match dal sapore di Champions | sabato sarà scontro diretto contro l’Atalanta

Sabato si giocherà una partita importante tra Juventus e Atalanta, entrambe in cerca di punti fondamentali in classifica. Nel match precedente, il Genoa è stato sconfitto con un punteggio di 2-0 all’Allianz Stadium di Torino, con reti di Bremer e Mckennie. La partita ha visto la squadra di casa dominare l’incontro, lasciando il Genoa senza possibilità di recupero. Ora si attende il confronto tra le due formazioni in vista delle prossime sfide.

Non c’è stata storia per il Genoa di Daniele De Rossi all’ Allianz Stadium di Torino: vittoria convincente di Luciano Spalletti e dei suoi ragazzi per 2-0 grazie alle reti di Bremer e Mckennie. Superato il Genoa, sabato arriva l’ostacolo Atalanta, una delle squadre più in forma del campionato, reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Lecce. L’Atalanta, dopo un timido inizio di stagione sotto la guida di Ivan Juric, si è rimessa in carreggiata con l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino ed ora è a soli cinque punti dalla zona Champions e a quattro dalla Juventus. Sebbene per la Dea raggiungere il quarto posto resti un’impresa difficile, un’eventuale vittoria contro i bianconeri potrebbe riaccendere le speranze per un piazzamento europeo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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