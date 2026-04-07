Juventus le condizioni ufficiali di Vlahovic e Perin dopo gli esami effettuati E Adzic…Il comunicato del club e i tempi di recupero

La Juventus ha comunicato le condizioni di Vlahovic e Perin dopo gli esami medici effettuati, senza specificare i tempi di recupero. Entrambi i giocatori sono stati sottoposti a controlli clinici a seguito della partita contro il Genoa. La società ha reso noto un comunicato ufficiale, senza indicare dettagli sulle lesioni o le possibili tempistiche di ritorno in campo. Nel frattempo, anche Adzic è stato coinvolto in aggiornamenti medici.

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Si è divorato il 3-0 e poteva fare doppietta.. Ma WESTON resta comunque l’MVP della giornata! Ci serve davvero un attaccante quando abbiamo già lui #juventus #juvegenoa #mckennie #vincereèlunicacosacheconta #forzajuve - facebook.com facebook

UFFICIALE l’esito degli esami in casa #Juventus Per #Vlahovic lesione di basso grado del soleo. Dovrà rimanere ai box per circa tre settimane Nessuna lesione per #Perin, che verrà monitorato quotidianamente NOTIZIA COMPLETA NEL PRIMO x.com