Juventus-Genoa 2-0; top e flop | Di Gregorio è la star David cilecca

Da ilprimatonazionale.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Juventus e Genoa, i bianconeri si sono imposti per 2-0 con le reti di Bremer e McKennie. La partita ha visto protagonista Michele Di Gregorio, il portiere del Genoa, che ha parato un rigore importante. La squadra ospite ha mostrato alcune difficoltà, mentre la Juventus ha concluso l’incontro con una vittoria convincente. Un evento che ha attirato l’attenzione sugli interventi del portiere avversario.

La Juventus vince in casa contro il Genoa con le reti di Bremer e McKennie, ma la copertina se l’è presa Michele Di Gregorio che ha parato un  rigore decisivo. Dopo mesi difficili, passati a masticare amaro tra panchina e critiche feroci, il destino ha deciso di restituire tutto a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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