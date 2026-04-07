Juventus-Genoa 2-0; top e flop | Di Gregorio è la star David cilecca

Nella partita tra Juventus e Genoa, i bianconeri si sono imposti per 2-0 con le reti di Bremer e McKennie. La partita ha visto protagonista Michele Di Gregorio, il portiere del Genoa, che ha parato un rigore importante. La squadra ospite ha mostrato alcune difficoltà, mentre la Juventus ha concluso l’incontro con una vittoria convincente. Un evento che ha attirato l’attenzione sugli interventi del portiere avversario.

La Juventus vince in casa contro il Genoa con le reti di Bremer e McKennie, ma la copertina se l’è presa Michele Di Gregorio che ha parato un rigore decisivo. Dopo mesi difficili, passati a masticare amaro tra panchina e critiche feroci, il destino ha deciso di restituire tutto a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Genoa 2-0; top e flop: Di Gregorio è la star, David cilecca Juventus, top e flop di Cagliari: David e Openda inceppano la JuveTop e flop della Juventus a Cagliari La Juventus esce sconfitta dal match in trasferta alla Unipol Domus di Cagliari. Juventus-Lazio 2-2, top e flop: Kalulu salvatore, David evanescenteJuventus – Lazio 2-2 La Juventus pareggia in casa contro la Lazio di Sarri al termine dell’ennesima sfortunata prestazione in cui i bianconeri sono... Temi più discussi: Serie A | Juventus-Genoa | La partita - Juventus Football Club; Juventus-Genoa 2-0: gol e highlights; Juventus-Genoa 2-0, pagelle: Conceiçao on-fire, Baldanzi sveglia gli ospiti; Juventus-Genoa 2-0: gli highlights. Juventus-Genoa 2-0: video, gol e highlightsCon un gran primo tempo e una ripresa meno convincente la Juventus batte il Genoa e va a a -1 dal quarto posto occupato dal Como. Bremer e McKennie segnano nei primi 17', nella ripresa ci pensa Di Gre ... sport.sky.it PAGELLE e TABELLINO Juventus-Genoa 2-0: McKennie onnipresente, David fermo al paloJuventus-Genoa, sfida della 31° giornata del campionato di Serie A: pagelle, top e flop del match dell'Allianz Stadium ... calciomercato.it Le pagelle e i voti ai protagonisti di Juve Genoa. #juvegenoa #pagelle #voti #juve #juventusnews24 - facebook.com facebook Milik in campo durante Juventus-Genoa, per mezz'ora: non giocava così tanto da due anni x.com