La Juventus ha battuto il Genoa 2-0 in una partita giocata in casa. La vittoria permette ai bianconeri di ridurre a un punto il divario dal quarto posto in classifica, che garantisce l'accesso alla Champions League. Nel corso dell'incontro, Di Gregorio si è distinto come protagonista, mentre Bremer ha mostrato prestazioni contrastanti. La squadra ospite ha subito la sconfitta, mentre il risultato influisce sulla posizione in graduatoria delle due formazioni.

La Juventus vince 2-0 in casa col Genoa e si porta a -1 dal quarto posto valevole per la Champions League grazie al passo falso del Como a Udine. Ecco le pagelle dei bianconeri: Pagelle Juventus. Mattia Perin 6: Una prima frazione trascorsa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus-Genoa 2-0; pagelle: Di Gregorio eroe, Bremer a due facce

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