Dopo la vittoria contro il Genoa, la squadra si concentra anche sul mercato, con i dirigenti che hanno avviato contatti per il trasferimento di un attaccante. La trattativa riguarda un giocatore sudamericano e potrebbe portare a un trasferimento a breve termine. La società continua a monitorare le opportunità per rinforzare la rosa, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali.

La Juve vince contro il Genoa ma tiene d’occhio anche la questione mercato: ecco le ultime mosse bianconere. Il quarto posto utile per l’approdo in Champions ora è lì, ad appena un punto, e la Juventus comincia a pianificare il futuro con le strategie di mercato da adottare in estate. La dirigenza di corso Galileo Ferraris è già al lavoro con l’obiettivo di regalare a Luciano Spalletti una rosa che sia in grado di primeggiare in Italia e in Europa e una delle priorità è sicuramente un attaccante di valore assoluto. Spalletti e Comolli (Ansa) – Calciomercato.it Un attaccante alla Darwin Gabriel Núñez Ribeiro, classe ’99 dell’ Al-Hilal e della nazionale uruguaiana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, il sogno Nunez ora è possibile: contatti avviati

Tonali, avviati i contatti tra gli agenti e un top club europeo. La situazione sul futuro del sogno di mercato della Juvedi Angelo CiarlettaAvviati i contatti tra gli agenti di Sandro Tonali e un top club europeo.

Leggi anche: Juve, priorità McKennie: contatti avviati per il rinnovo

Temi più discussi: Uruguay a Torino: non solo Nunez, la Juventus monitora anche Ugarte, è il prescelto per la mediana bianconera; Calciomercato Juve, Darwin Nunez è l’ultima idea per l’attacco: partiti i primi sondaggi!; Juventus, blitz per Núñez: l’agente alla Continassa e il piano per l’attacco 2026; Stipendi Juve | così il club vuole fare spazio a Bernardo Silva e agli altri big Chi è a rischio taglio.

Juve, il sogno Nunez ora è possibile: contatti avviatiLa Juve vince contro il Genoa ma tiene d’occhio anche la questione mercato: ecco le ultime mosse bianconere. Il quarto posto utile per l’approdo in Champions ora è lì, ad appena un punto, e la Juvent ... calciomercato.it

Sky Sport | La Juventus piomba su Nunez: c’è la prima confermaNunez alla Juventus in vista della prossima stagione: potrebbe essere questo il possibile colpo di scena per quel che ... fantamaster.it

Italiano vuole blindare il portoghese: il Bologna tratta con la Juve per il rinnovo del prestito con obbligo. #JoaoMario #Bologna #Juve #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook

#CasaJb ore 14 La JUVE RIPARTE, DI GRE RINASCE, DUSAN SI FERMA... ULTIMISSIME con @massimozampini @MomblanOfficial @EdoardoMecca1 @GattaMario3 @guidotolomei x.com