Juve blitz per Senesi | è il prescelto per la difesa

La Juventus ha avviato trattative per rafforzare il reparto difensivo e si sta concentrando su Marcos Senesi come possibile rinforzo. La società ha accelerato i contatti e sembra intenzionata a portare avanti questa operazione per rafforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione. La decisione di puntare sul giocatore segue un approfondimento delle valutazioni tecniche e di mercato.

La Juventus accelera sul mercato e punta con decisione Marcos Senesi per blindare la difesa della prossima stagione. Il centrale del 1997, attualmente in forza al Bournemouth, è balzato in cima alla lista dei desideri di viale Gaetano Scirea grazie a un mix di solidità atletica e qualità tecnica. Le indiscrezioni di Sky Sport confermano che la dirigenza bianconera vede nel sudamericano il profilo ideale per elevare il tasso di internazionalità del reparto arretrato, garantendo a Spalletti un elemento capace di abbinare la fase di interdizione a un’ottima visione di gioco, come certificato dai 4 assist messi a referto nelle 30 presenze stagionali in Premier League. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, blitz per Senesi: è il prescelto per la difesa Juve, blitz per Senesi: offerta presentata ma scoglio ingaggioL’asse di mercato tra Torino e la Premier League si infiamma: la Juventus è uscita allo scoperto per Marcos Senesi, individuato da Luciano Spalletti... Senesi Juve, solo conferme su questa pista di mercato: è lui il primo nome per rinforzare la difesa! Gli aggiornamentidi Luca FiorettiSenesi Juve, la dirigenza punta con grandissima decisione sul centrale in scadenza con il club inglese per rinforzare la rosa in... Si parla di: Bastoni al Barcellona e l'intreccio di mercato che coinvolge anche la Juventus: i dettagli. Senesi alla Juve, in salita la strada per l’argentino? Un altro club italiano interessato al difensore. Le ultimissimeSenesi alla Juve, l’Inter è pronta a sfidare il club bianconero per il centrale argentino. Il giocatore, infatti, sarebbe il sostituto ideale di Bastoni Il calciomercato entra nel vivo con un duello a ... juventusnews24.com Bastoni via, l'Inter può beffare la Juventus e virare su SenesiIl futuro di Alessandro Bastoni continua a intrecciarsi con le strategie di mercato di diversi club europei. Il difensore dell’Inter resta infatti il primo obiettivo del Barcellona, ... tuttojuve.com