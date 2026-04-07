José González | nuovo album

Il cantautore svedese, noto per il suo stile acustico e melodie delicate, ha annunciato l’uscita di un nuovo album. Si tratta del primo lavoro dopo cinque anni dall’ultimo, intitolato Local Valley, che aveva ricevuto consensi di pubblico e critica. La data di uscita e i dettagli sul progetto sono stati resi noti poco prima dell’annuncio, senza ulteriori anticipazioni sui brani o collaborazioni.

Nuovo album (dopo cinque anni dal precedente e acclamato Local Valley) per il cantautore svedese (di origine argentina) José González. Un lavoro (per City Slang), intitolato Against The Dying Of The Light sempre intimo e affascinante come il precedente, ma guidato da uno sguardo più teso verso il presente e la tecnologia che rischia di sopraffare la vera umanità. Il tutto espresso comunque attraverso il suo tipico impianto acustico, con voce avvolgente ed ipnotica e chitarra (fingerstyle) in primo piano. Lo stesso Gonzales commenta l’album: è una riflessione su come creiamo ostacoli alla prosperità umana aggrappandoci ostinatamente a ideologie dogmatiche in cui le persone seguono individui che fingono di sapere cose che non sanno. 🔗 Leggi su Funweek.it Nayt: il suo nuovo album “io Individuo” debutta al primo posto della classifica Fimi/Niq degli album più venduti della settimanaTra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione Il suo stile unisce perfettamente l’urban al cantautorato, superando i confini... Il Perù nomina a sorpresa José Maria Balcazar come nuovo presidenteIl Congresso peruviano ha votato per nominare l’ex giudice e parlamentare di sinistra José Maria Balcazar come presidente ad interim, in sostituzione... Tinariwen - Hoggar (Full Album Stream)