Durante le riprese di un film d’azione senza titolo prodotto per Daily Wire e Bonfire Legend, un video ha mostrato l’attore cadere da una finestra, suscitando grande attenzione. La scena, ripresa in modo amatoriale, ha diffuso rapidamente il materiale online, attirando numerosi commenti. L’attore, già coinvolto in un procedimento legale per aggressione nel 2023, si trova ora al centro di polemiche legate a quell’incidente.

Un video che nessuna produzione vorrebbe vedere circolare. Jonathan Majors, l’attore caduto in disgrazia dopo la condanna per aggressione nel 2023, è finito letteralmente fuori da una finestra durante le riprese di un film d’azione senza titolo per Daily Wire e Bonfire Legend. Le immagini, pubblicate da Deadline, mostrano Majors e il suo co-protagonista JC Kilcoyne precipitare fuori inquadratura, attraversando il vetro e finendo al suolo circa sei piedi più in basso, poco meno di due metri. Non è stata una scena spettacolare pianificata nei minimi dettagli. Secondo fonti vicine alla produzione, Kilcoyne ha avuto bisogno di punti di sutura su entrambe le mani dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Jonathan Majors e l’incidente virale sul set: il video shock che ha fatto scoppiare la protesta

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Jonathan Majors è caduto da una finestra sul set del suo nuovo film d'azione di Daily Wire. Quando Deadline ha chiesto un commento sulle condizioni di pericolo sul set, i produttori hanno risposto che "non trattano con i comunisti". - facebook.com facebook

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