Jesolo | stop all’alcol in piazza e record di 200mila visitatori

Durante le festività pasquali del 2026, Jesolo ha attirato più di 200.000 visitatori, registrando un incremento rispetto agli anni precedenti. La città ha adottato una misura che vieta il consumo di alcol in piazza, mentre le strade principali hanno visto un’affluenza elevata di persone che hanno trascorso il lungo weekend in modo tranquillo. Questi dati evidenziano il successo dell’afflusso turistico e le scelte fatte per garantire un’atmosfera serena.

Oltre 200mila persone hanno scelto Jesolo per trascorrere le festività pasquali del 2026, trasformando il lungo weekend in un successo di presenze caratterizzato da una sorprendente calma sociale. Il flusso di visitatori e famiglie ha saturato l’arenile e Piazza Mazzini, i punti nevralgici della città. In particolare, l’evento denominato Pasqualandia ha attratto un pubblico numeroso, contribuendo a creare un clima di festa vivace ma estremamente ordinato. La strategia della sicurezza e il cambio di paradigma. Il sindaco Christofer De Zotti ha attribuito questi risultati a una pianificazione costante sulla prevenzione. Il fulcro dell’intervento è stato un regolamento specifico che ha proibito di detenere o consumare bevande alcoliche nelle aree pubbliche, limitandone l’uso esclusivamente all’interno dei locali commerciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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