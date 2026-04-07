Il 7 aprile 2026, due modelli di altoparlanti Bluetooth di JBL, il Charge 6 e il Flip 7, sono stati messi in vendita su Woot con sconti superiori al 40%. Questi sconti hanno portato i prezzi a livelli mai visti prima. La promozione ha attirato l’attenzione di molti acquirenti interessati a dispositivi molto popolari del settore audio portatile.

Il 7 aprile 2026, due dei modelli di altoparlanti Bluetooth più apprezzati della JBL, il Charge 6 e il Flip 7, sono disponibili su Woot con sconti che superano il 40%, raggiungendo i prezzi minimi mai registrati finora. L’opportunità di acquisto si concretizza in un risparmio che può arrivare fino a 90 dollari. Nello specifico, il modello Flip 7 viene proposto a 84,95 dollari, a fronte di un prezzo abituale di 149,95 dollari. Per quanto riguarda il Charge 6, l’offerta lo porta a 109,95 dollari, partendo da una quotazione standard di 199,95 dollari. Questi ribassi sono gestiti da Woot, realtà di proprietà di Amazon che solitamente propone tagli di prezzo aggressivi per smaltire le scorte in eccesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - JBL Charge 6 e Flip 7 crollano: sconti oltre il 40% su Woot

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