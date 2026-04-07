Jannik Sinner ha iniziato la sua stagione sulla terra battuta a Monte-Carlo, dove si trova abitualmente. Il giocatore italiano ha come obiettivo principale quello di ottenere un grande risultato su questa superficie, cercando di colmare un divario ancora presente nel suo palmares. La stagione sulla terra rossa rappresenta per lui un momento importante, con l’intento di conquistare il suo primo grande titolo su questa superficie.

Jannik Sinner e Monte-Carlo: casa, prima ancora che torneo. È da qui che parte la sua stagione sulla terra rossa, con l’obiettivo dichiarato di colmare un vuoto che ancora resiste nel suo palmares: un grande titolo sul rosso. Non è una mancanza banale, perché i segnali, negli ultimi anni, sono stati evidenti. Le corse profonde a Roma e Parigi, le finali con Alcaraz, un più netta a Roma, l’altra mitologica, quella a Parigi e la sensazione costante di essere vicino all’obiettivo. Monte-Carlo, allora, diventa uno snodo quasi necessario per colmare quel vuoto. Sul Centrale intitolato al Principe Ranieri III, secondo match dalle 11 (diretta Sky Sport), Sinner affronta Ugo Humbert: 1-1 i precedenti tra i due; il primo alle Next Gen di Milano nel 2019, l’ultimo nel 2021, a Roma, vinto dall’azzurro in due set. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, parte la missione per colmare il gap “rosso”

Leggi anche: Legacoop e la parità di genere: "Vogliamo colmare il gap"

Leggi anche: Fincantieri: robot umanoidi in cantiere per colmare il gap di manodopera e migliorare la saldatura.

Temi più discussi: Jannik Sinner numero 1 ATP se: può superare Carlos Alcaraz già a Montecarlo, le combinazioni · Tennis; Alcaraz eguaglia Sinner: 66 settimane da numero 1. Ma a Montecarlo Jannik può riprendersi la vetta; Sinner-Alcaraz, tutto sul duello per il 1° posto: dai punti in palio alle regole della classifica; Jannik Sinner sorpassa Carlos Alcaraz nel ranking e diventa n° 1 a Montecarlo se... Tutti gli scenari.

Jannik Sinner al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATPLa stagione su terra rossa per Jannik Sinner inizia al Montecarlo Masters 2026: scopri quando gioca e dove vedere le sue partite. olympics.com

A Montecarlo per tornare numero uno: quando gioca Sinner e dove vedere i matchJannik Sinner debutta sulla terra rossa di Montecarlo: scopri quando gioca, il sorteggio del tabellone e la combinazione di punti per scavalcare Alcaraz nel ranking ATP ... skuola.net

Jannik Sinner Fans - facebook.com facebook

Montecarlo, Sinner può strappare due primati ad Alcaraz: cosa deve fare Jannik per tornare a essere il numero uno al mondo x.com