Jannik Sinner parte a razzo a Montecarlo | solo 3 game concessi a Humbert

Jannik Sinner ha avuto un esordio convincente nel Masters 1000 di Monte Carlo, vincendo in due set contro il francese Ugo Humbert. In 65 minuti di partita, il tennista italiano ha conquistato il primo parziale 6-3 e ha dominato nel secondo, chiudendo con un 6-0 e lasciando solo tre giochi all'avversario. La partita si è conclusa con una netta vittoria per Sinner, che ha mostrato un livello di gioco molto elevato.

“ Too good ”. Davvero troppo forte Jannik Sinner in questo esordio nel Masters 1000 di Monte Carlo. Il numero 2 del mondo ha regolato con il punteggio di 6-3 6-0, in appena 65 minuti di gioco, il francese Ugo Humbert (n. 34 ATP). Sul campo Ranieri III è andata in scena una vera lezione di tennis: Humbert ha provato, soprattutto nella fase iniziale del match, ad anticipare le mosse dell’avversario, ma dopo pochi game di assestamento il divario tecnico è emerso in modo netto. Prosegue così la striscia di set vinti nei tornei “1000” per l’azzurro, che con questo successo raggiunge quota 36: un dato impressionante. Agli ottavi di finale affronterà il vincente della sfida tra l’argentino Francisco Cerúndolo (n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner parte a razzo a Montecarlo: solo 3 game concessi a Humbert Leggi anche: Esordio feroce per Jannik Sinner a Indian Wells: solo 2 game concessi a Dalibor Svrcina Sinner, esordio sul velluto a Montecarlo: l'azzurro lascia solo 3 game ad HumbertReduce dal "Sunshine Double", Jannik Sinner inizia al meglio la stagione sulla terra approdando agli ottavi del "Rolex Monte-Carlo Masters" , terzo... Temi più discussi: Jannik Sinner numero 1 ATP se: può superare Carlos Alcaraz già a Montecarlo, le combinazioni · Tennis; Alcaraz eguaglia Sinner: 66 settimane da numero 1. Ma a Montecarlo Jannik può riprendersi la vetta; Sinner-Alcaraz, tutto sul duello per il 1° posto: dai punti in palio alle regole della classifica; Sarà Sinner-Humbert: il tabellone di Jannik. Jannik Sinner e Laila Hasanovic, niente crisi: l'evento insieme a Monaco e la fuga (a bordo della nuova Porsche da 200mila euro)Prima il viaggio in Australia a inizio, poi dopo un breve ritorno a casa, quello negli Stati Uniti. Jannik Sinner è stato lontano dalla sua Laila Hasanovic per molte settimane, ... ilmessaggero.it LIVE Sinner-Humbert 6-3 3-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Ottimo dritto in uscita dal servizio dell'italiano. 0-15 L'azzurro stringe troppo l'angolo del dritto ... oasport.it SINNER HA FRETTA ALL'ESORDIO Troppo Jannik per il francese Humbert: Sinner si porta a casa il match d’esordio al torneo monegasco in poco più di un’ora. Ora affronterà il vincente di Cerúndolo-Machác #Tennis #RolexMontecarlo #Sinner x.com Jannik Sinner Fans - facebook.com facebook