Dopo la vittoria in un torneo sulla terra rossa, il tennista ha dichiarato di non aver molte aspettative per questa fase della stagione. Ha aggiunto che il suo modo di giocare rimane invariato e ha spiegato che affrontare il primo torneo su questa superficie non è mai semplice da gestire. Le sue parole sono arrivate poco dopo aver conquistato il risultato.

"Il mio stile di gioco non è cambiato. Il primo torneo sulla terra rossa non è mai facile da gestire. Sono contento per la partita di oggi e sono contento di poter giocare una partita in più. Ho buone sensazioni, sì, ma non ho tante aspettative": Jannik Sinner lo ha detto dopo la vittoria contro Ugo Humbert a Monte Carlo. Il tennista azzurro si è imposto con il punteggio di 6-3 6-0 in un'ora e quattro minuti. Il suo vero obiettivo, però, è il Roland Garros di fine maggio, come detto da lui stesso: "Ho giocato un buon tennis, ma l'obiettivo principale è il Roland Garros. Si cerca di trovare la giusta condizione per quel torneo e c'è tempo per farlo", ha spiegato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, "non ho tante aspettative": gela tutti dopo la vittoria

Jannik Sinner batte Humbert in 64 minuti a Monte Carlo: “Ma per questo torneo non ho aspettative”Sinner spazza via Humbert, perdendo solo tre game, e si qualifica per gli ottavi di finale del torneo di Monte Carlo.

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