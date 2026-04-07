Un incendio si è sviluppato su un locomotore alimentato a gasolio alla stazione ferroviaria di Dicomano, nel Mugello. Il fumo e le fiamme hanno costretto all’evacuazione dei passeggeri presenti sul treno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Momenti di forte tensione alla stazione ferroviaria di Dicomano, nel cuore del Mugello, dove un treno di pendolari è stato evacuato dopo un incendio sviluppatosi su un locomotore alimentato a gasolio. L’episodio ha coinvolto un convoglio fermo in stazione, costringendo il personale ferroviario ad attivare immediatamente le procedure di emergenza. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area. Il treno è stato fatto evacuare rapidamente dal personale delle Ferrovie dello Stato, evitando conseguenze più gravi per i passeggeri a bordo. Le operazioni si sono concentrate sul contenimento delle fiamme sviluppatesi nel locomotore e sulla verifica delle condizioni del convoglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia: treno in fiamme evacuato, paura tra i pendolari

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