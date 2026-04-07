Negli ultimi dodici mesi, i trasferimenti di residenza in Italia sono aumentati del 5,1%. Le statistiche mostrano uno spostamento di popolazione dal Sud verso le regioni del Centro-Nord, che nel 2025 hanno attirato più residenti rispetto alle aree meridionali. Questa dinamica si riflette in un mutamento demografico tra le diverse aree del paese, con il Nord che continua a crescere mentre il Sud registra una diminuzione di abitanti.

L’Italia ha registrato un incremento dei trasferimenti di residenza pari al 5,1% nell’ultimo anno, con una tendenza che vede il Mezzogiorno perdere abitanti a favore delle regioni del Centro-Nord durante il 2025. I dati aggiornati indicano che un totale di 1 milione e 455mila individui hanno spostato la propria dimora tra i vari Comuni della penisola. Questo movimento riflette una società in costante mutamento, dove la ricerca di nuove opportunità professionali o personali spinge migliaia di persone a cambiare domicilio. Il fenomeno è trainato in modo significativo dalla popolazione straniera residente, i cui spostamenti sono passati a 284mila unità, segnando un balzo del 14,8%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia in movimento: il Nord attrae, il Sud perde abitanti

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